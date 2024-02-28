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17:48, 28 февраля 2024Интернет и СМИ

Служивший на Украине наемник из США назвал самую большую проблему армии

Служивший на Украине наемник Фриман: из-за командиров армия теряет солдат
СюжетМинобороны:

Фото: Reuters

Американец Джейсон Фриман, служивший на Украине, назвал самую большую проблему украинской армии. В разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые позвонили ему от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, он заявил, что считает таковой упрямство командиров. Запись их разговора доступна в Telegram.

«Самая большая проблема — это украинское командование, которое не слушает солдат с опытом других войн», — сказал наемник из США.

Он добавил, что неоднократно сталкивался с упрямством руководителей. «Я кричал на полковников, которые угробили целую команду. За три дня мы потеряли огромное количество людей», — рассказал Фриман об одном таком случае. Он также подчеркнул, что потерял уважение к некоторым командирам украинской армии.

Вован и Лексус также поговорили от имени Порошенко с австралийцем Брэдом Кендаллом, служившем в подразделении Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР). Он заявил, что им регулярно задерживали зарплату и не выдавали необходимое снаряжение.

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