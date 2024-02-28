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12:02, 28 февраля 2024Бывший СССР

СНБ Армении сообщила о задержании солдата ВС Азербайджана

СНБ Армении: военнослужащий ВС Азербайджана нарушил границу и был задержан

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Солдат Вооруженных сил (ВС) Азербайджана пересек государственную границу Армении в районе села Тех Сюникской области и был задержан. Об этом сообщила Служба национальной безопасности (СНБ) республики, передает «Sputnik-Армения».

«Военнослужащий ВС Азербайджана, вооруженный автоматом АКМ и одним магазином, 28 февраля около 05:15 в приграничном районе общины Тех Сюникской области Армении пересек армяно-азербайджанскую линию соприкосновения», — цитируется в публикации пресс-релиз.

В СНБ добавили, что мужчина задержан и против него возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ереване рассказали о переговорах с Баку по возвращению пленных. По словам спикера парламента республики Алена Симоняна, Армению интересует судьба бывших руководители Нагорно-Карабахской республики.

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      Глеб Палехов
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