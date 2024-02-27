В Ереване рассказали о переговорах с Баку о возвращении пленных

Симонян: Ереван ведет переговоры с Баку о возвращении пленных

Ереван ведет переговоры с Баку о возвращении пленных в Армению. Об этом рассказал спикер парламента республики Ален Симонян, передает Telegram-канал «SputnikАрмения».

Он сообщил, что в Азербайджане сейчас находятся 25 армянских пленных вместе с бывшими руководителями Нагорно-Карабахской Республики. Политик также отметил, что тема возвращения пленных регулярно поднимается на встречах с азербайджанской стороной.

26 февраля стало известно, что делегации Армении и Азербайджана планируют провести переговоры по поводу мирного договора. Как рассказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, работа над текстом мирного соглашения продолжалась, несмотря на определенный перерыв в переговорах Баку и Еревана.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что мир с Азербайджаном немыслим, особенно если Баку считает Армению «западным Азербайджаном». Он также допустил, что Баку готовит против Еревана новую атаку.