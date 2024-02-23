Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:37, 23 февраля 2024Бывший СССР

Пашинян оценил возможность установления мира с Азербайджаном

Пашинян: мир между Арменией и Азербайджаном на данный момент немыслим

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян оценил возможность установления мира с Азербайджаном. Об этом он сообщил в интервью телеканалу France24.

По его словам, на данный момент мир между странами немыслим, особенно если Баку считает Армению «западным Азербайджаном». Пашинян также напомнил о недавней атаке против Армении. Кроме того, он допустил, что Азербайджан готовит новую атаку.

13 февраля Минобороны Армении сообщило об атаке на свои войска со стороны Азербайджана. Факт обстрела также подтвердили в Баку, назвав его ответом на провокации Еревана.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские танкисты уничтожили первую машину на шасси танка M1 Abrams

      В Одессе загорелся объект инфраструктуры

      Пашинян объявил о заморозке участия Армении в ОДКБ

      Пашинян оценил возможность установления мира с Азербайджаном

      США отказались комментировать сообщения о пропавших в Авдеевке военных ВСУ

      В Пентагоне указали на успехи ВСУ на поле боя

      Прокурорам и следователям разрешили использовать автоматы АК для личной защиты

      Ивлеева опубликовала первое за долгое время видео

      Мать Навального подписала медицинское свидетельство о его смерти

      В Одессе раздались мощные взрывы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше