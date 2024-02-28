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17:10, 28 февраля 2024Бывший СССР

Боец ВСУ пожаловался на работу инженерно-оборонительных служб под Авдеевкой

Боец ВСУ Корсар: в недостатке укреплений под Авдеевкой виновны инженерные службы

Фото: Reuters

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Корсар пожаловался на недостаток укреплений на авдеевском направлении. В социальной сети X он заявил, что в этом виновно командование инженерно-оборонительных служб украинской армии.

«Начальники инженерных служб бригад не умеют планировать наперед и невовремя подают запросы. Когда я приезжаю на место — не имею ни карты, ни надлежащего обоснования [для проведения оборонительных работ]. Как правило, говорят: "Надо выкопать от того пенька и до посадки". Но это так не работает. Оборона должна быть сплошная», — сообщил боец ВСУ.

Он добавил, что при возведении укреплений под Авдеевкой армия не использует древесину и бетон, поскольку у бригадных инженеров «не хватает воли», чтобы просить командование увеличить расходы на строительные материалы.

Ранее о проблемах на фронте высказался другой боец украинской армии. По словам младшего сержант ВСУ в отставке Юрия Гудыменко, из-за заминок в поступлении западной помощи украинцы будут вынуждены отступать.

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      Глеб Палехов
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