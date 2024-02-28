Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:13, 28 февраля 2024Бывший СССР

Украинский военный назвал последствия прекращения помощи Запада

Экс-боец ВСУ Гудыменко: Украина будет отступать из-за отсутствия помощи Запада

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут отступать из-за заминок в поступлении западной помощи. Об этом заявил младший сержант ВСУ в отставке Юрий Гудыменко в интервью YouTube-каналу «Сейчас».

Украинский военный назвал последствия отсутствия западной помощи, заявив, что это затормозит процесс мобилизации, из-за чего ВСУ будут вынуждены отступать.

Гудыменко также заявил, что наступление Российской армии будет продолжаться, и призвал заниматься обороной, укрепляя территории, которые потенциально находятся под ударом.

Ранее журнал Forbes сообщил, что Киев рискует остаться без предоставленных Западом систем противовоздушной обороны. Причиной может стать нехватка снарядов для ПВО, которые США не поставляют с конца 2023 года.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Приднестровье обратилось за помощью к России из-за экономической блокады. О чем просят Москву?

      Приднестровье попросило поддержки России в вопросе отношений с Молдавией

      Медведев провел заседание рабочей группы ВПК

      Французы высказались о возможности отправки своих войск на Украину

      Российские средства ПВО сбили второй за полчаса беспилотник под Белгородом

      Рыба начала терять вес из-за глобальной проблемы

      Стало известно о неполадках на американском модуле перед посадкой на Луну

      Боец ВСУ пожаловался на работу инженерно-оборонительных служб под Авдеевкой

      «Чебурашку» решили продлить на третий фильм

      Актер Игорь Петренко высказался о многомиллионном долге по алиментам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше