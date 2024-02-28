Экс-боец ВСУ Гудыменко: Украина будет отступать из-за отсутствия помощи Запада

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут отступать из-за заминок в поступлении западной помощи. Об этом заявил младший сержант ВСУ в отставке Юрий Гудыменко в интервью YouTube-каналу «Сейчас».

Украинский военный назвал последствия отсутствия западной помощи, заявив, что это затормозит процесс мобилизации, из-за чего ВСУ будут вынуждены отступать.

Гудыменко также заявил, что наступление Российской армии будет продолжаться, и призвал заниматься обороной, укрепляя территории, которые потенциально находятся под ударом.

Ранее журнал Forbes сообщил, что Киев рискует остаться без предоставленных Западом систем противовоздушной обороны. Причиной может стать нехватка снарядов для ПВО, которые США не поставляют с конца 2023 года.