Стало известно о риске ВСУ остаться без западных систем ПВО

Forbes: ВСУ могут остаться без западных систем ПВО из-за нехватки ракет США

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут остаться без предоставленных Западом систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает журнал Forbes.

По данным СМИ, украинские военные могли перебросить ракетные установки NASAMS и Patriot ближе к линии фронта для противодействия российской авиации. При этом ВСУ рискуют вскоре прекратить использование данных систем.

Как уточняет Forbes, для данных установок необходимы ракеты американского производства. В свою очередь США не поставляли их с конца 2023 года, что грозит ВСУ нехваткой и исчерпанием запасов.

Кроме того, российские Военно-воздушные силы (ВВС) стали чаще использовать авиацию. Это способствует продвижению сухопутных войск РФ и значительному преимуществу в огневой мощи, отмечает Forbes.

Ранее в США подтвердили способность России уничтожать системы противовоздушной обороны Patriot, переданные Западом Украине. В американских СМИ также отметили, что Москва преуспела в конструировании собственных установок ПВО.