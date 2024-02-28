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15:48, 28 февраля 2024Бывший СССР

Стало известно о риске ВСУ остаться без западных систем ПВО

Forbes: ВСУ могут остаться без западных систем ПВО из-за нехватки ракет США

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут остаться без предоставленных Западом систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает журнал Forbes.

По данным СМИ, украинские военные могли перебросить ракетные установки NASAMS и Patriot ближе к линии фронта для противодействия российской авиации. При этом ВСУ рискуют вскоре прекратить использование данных систем.

Как уточняет Forbes, для данных установок необходимы ракеты американского производства. В свою очередь США не поставляли их с конца 2023 года, что грозит ВСУ нехваткой и исчерпанием запасов.

Кроме того, российские Военно-воздушные силы (ВВС) стали чаще использовать авиацию. Это способствует продвижению сухопутных войск РФ и значительному преимуществу в огневой мощи, отмечает Forbes.

Ранее в США подтвердили способность России уничтожать системы противовоздушной обороны Patriot, переданные Западом Украине. В американских СМИ также отметили, что Москва преуспела в конструировании собственных установок ПВО.

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      Екатерина Грищенко
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