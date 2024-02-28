Axios: США потребовали от Израиля гарантий соблюдения законов в Газе

США потребовали от Израиля подписания к середине марта гарантий соблюдения международного права в секторе Газа. Об этом сообщает Axios.

«Гарантии теперь являются требованием меморандума, опубликованного ранее в этом месяце президентом [США Джо] Байденом (...) Если гарантии не будут предоставлены в установленный срок, поставки американского оружия в страну будут приостановлены», — отмечается в материале издания.

Дополнительно сообщается, что решение Байдена вызвано недовольством ряда сенаторов-демократов действиями Израиля в секторе Газа. Израиль не указывается напрямую в документе, так как речь идет о всех странах, куда США поставляет оружие. Для таких стран, участвующих в вооруженных конфликтах, Вашингтон предоставляет срок подписания гарантий в 45 дней.

Ранее голосование на праймериз в Мичигане вызвало тревогу в штабе Байдена. Данная обеспокоенность вызвана популярностью при голосовании графы «против всех», ставшей протестом местного населения арабского происхождения против политики США в отношении Израиля.