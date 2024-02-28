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08:43, 28 февраля 2024Мир

Голосование на праймериз в Мичигане вызвало тревогу в штабе Байдена

Графа «нейтральные» на праймериз в Мичигане вызвала тревогу в штабе Байдена
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Dieu-Nalio Chery / Reuters

Голосование на состоявшихся праймериз в Мичигане вызвало тревогу в штабе президента США Джо Байдена из-за того, что графа «нейтральные» (uncommitted) собрала 13 процентов голосов, заняв второе место. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

Такой результат связывают с высоким процентом американцев арабского происхождения в штате, недовольных политикой Байдена в отношении конфликта Израиля с исламистской группировкой ХАМАС.

«Сегодня вечером наше движение одержало победу и значительно превзошло наши ожидания (...) Десятки тысяч демократов из Мичигана, многие из которых голосовали за Байдена в 2020 году, не заинтересованы в его переизбрании из-за войны в Газе», — приводит издание слова Лейлы Элабед, лидера кампании «Слушай Мичиган», сестра члена Конгресса Рашиды Тлайб, известной жесткой критикой Байдена из-за поддержки Израиля.

Авторы материала также обращают внимание, что Байден никак не упомянул данный результат в своей речи после голосования. Он лишь поблагодарил своих избирателей и выразил готовность отстаивать их интересы.

Ранее в США спрогнозировали победу экс-президента Дональда Трампа на праймериз в Мичигане. Политик одержал победу, набрав большинство голосов.

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      Максим Габриелян
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