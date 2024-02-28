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07:00, 28 февраля 2024Мир

В США спрогнозировали победу Трампа на праймериз еще в одном штате

CNN спрогнозировал победу Трампа на праймериз республиканцев в Мичигане
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / Globallookpress.com

Американские телеканалы NBC и CNN спрогнозировали победу бывшего президента США Дональда Трампа на праймериз республиканцев еще в одном штате, речь идет о Мичигане.

Как отмечают американские СМИ, политик, вероятно, выиграет первичные выборы у своей конкурентки, экс-постпреда Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли.

CNN уточнил, что после обработки десяти процентов бюллетеней Трамп набрал 64,8 процента голосов, Хейли — 31 процент.

Ранее бывший президент США одержал победу на праймериз в Южной Каролине. Хейли рассчитывала набрать больше голосов, поскольку дважды избиралась губернатором данного штата. Как пояснило агентство Bloomberg, после поражения конкурентки Трамп получает возможность уже к середине марта собрать необходимое количество делегатов для номинации от Республиканской партии.

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      Марина Совина
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