В США спрогнозировали победу Трампа на праймериз еще в одном штате

CNN спрогнозировал победу Трампа на праймериз республиканцев в Мичигане

Американские телеканалы NBC и CNN спрогнозировали победу бывшего президента США Дональда Трампа на праймериз республиканцев еще в одном штате, речь идет о Мичигане.

Как отмечают американские СМИ, политик, вероятно, выиграет первичные выборы у своей конкурентки, экс-постпреда Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли.

CNN уточнил, что после обработки десяти процентов бюллетеней Трамп набрал 64,8 процента голосов, Хейли — 31 процент.

Ранее бывший президент США одержал победу на праймериз в Южной Каролине. Хейли рассчитывала набрать больше голосов, поскольку дважды избиралась губернатором данного штата. Как пояснило агентство Bloomberg, после поражения конкурентки Трамп получает возможность уже к середине марта собрать необходимое количество делегатов для номинации от Республиканской партии.

