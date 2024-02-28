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10:26, 28 февраля 2024Экономика

Стали известны подробности о выплатах клиентам лишенного лицензии банка «Гефест»

АСВ: выплаты клиентам банка «Гефест» начнутся не позднее 13 марта

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Выплаты клиентам банка ООО КБ «Гефест» из Тверской области стартуют не позднее 13 марта 2024 года. Об этой и других подробностях дальнейшей работы сообщили в госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), на которую ЦБ возложил функции временной администрации в лишившейся лицензии кредитной организации.

Отмечается, что для оперативного приема заявлений вкладчиков и ускорения выплат положенного им возмещения будут использованы банки-агенты, которые отберут на конкурсной основе до начала следующей недели (4 марта). Сами заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться в течение всего периода ликвидации банка, который составляет не менее года, уточнили в АСВ.

У «Гефеста», занимавшего 336-е место по величине активов в банковской системе страны, лицензия на осуществление операций отозвана с 28 февраля. Среди причин принятого решения ЦБ назвал нарушения требований антиотмывочного законодательства, а также законов, регулирующих банковскую деятельность.

В Банке России указали, что бизнес организации долгое время был убыточным, существенная доля корпоративного кредитного портфеля в «Гефесте» приходилась на юридических лиц, прямо или косвенно связанных с его бенефициарами, на фоне чего совершались сделки, обеспечивавшие формальное соблюдение требований к величине капитала.

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      Дмитрий Воронин
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