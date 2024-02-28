ЦБ отозвал лицензию у банка «Гефест»

ЦБ отозвал лицензию у тверского банка ООО КБ «Гефест»

ООО КБ «Гефест» из Тверской области с 28 февраля лишился лицензии российского Центробанка на осуществление банковских операций, сообщил регулятор.

Отмечается, что по величине активов кредитная организация занимала 336 место в банковской системе страны. Среди причин принятого решения ЦБ назвал нарушения требований антиотмывочного законодательства, а также законов, регулирующих банковскую деятельность, из-за чего в отношении «Гефеста» ранее не раз вводились меры, включая ограничения на привлечение средств вкладчиков.

В Банке России указали, что бизнес лишившейся лицензии организации долгое время был убыточным, существенная доля корпоративного кредитного портфеля в «Гефесте», 60 процентов которого составляли низкокачественные ссуды, приходилась на юридических лиц, прямо или косвенно связанных с его бенефициарами, на фоне чего совершались сделки, обеспечивавшие формальное соблюдение требований к величине капитала.

Со дня отзыва лицензии в ООО КБ «Гефест» назначена временная администрация Банка России, которая будет работать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Соответствующие функции возложили на госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

На предыдущей неделе ЦБ впервые за долгое время отозвал лицензию на осуществление банковских операций, лишив ее Киви Банк. Регулятор активно забирал лицензии у банков во второй половине 2010-х годов, но в 2022 году сделал это лишь дважды, а в прошлом году — ни разу.