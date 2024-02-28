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07:18, 28 февраля 2024Мир

В Китае призвали укреплять сотрудничество с Россией

Замглавы МИД Китая Сунь Вэйдун призвал расширять сотрудничество с Россией

Фото: Unsplash

Замглавы МИД КНР Сунь Вэйдун заявил, что Китаю и России следует укреплять политическое и стратегическое взаимодоверие, а также расширять стратегическое сотрудничество. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат призвал стороны использовать 75-летнюю годовщину установления дипломатических отношений как новую отправную точку в отношениях. По его мнению, Москве и Пекину необходимо сохранять тесные контакты на высоком уровне, укреплять политическое и стратегическое взаимодоверие, а также расширять всеобъемлющее стратегическое сотрудничество в разных областях.

Вэйдун добавил, что российско-китайские отношения находятся на лучшем этапе своего развития.

Ранее Китай заявил о новой модели отношений с Россией. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Ван И в ходе выступления на Мюнхенской конференции.

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      Марина Совина
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