В Китае призвали укреплять сотрудничество с Россией

Замглавы МИД Китая Сунь Вэйдун призвал расширять сотрудничество с Россией

Замглавы МИД КНР Сунь Вэйдун заявил, что Китаю и России следует укреплять политическое и стратегическое взаимодоверие, а также расширять стратегическое сотрудничество. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат призвал стороны использовать 75-летнюю годовщину установления дипломатических отношений как новую отправную точку в отношениях. По его мнению, Москве и Пекину необходимо сохранять тесные контакты на высоком уровне, укреплять политическое и стратегическое взаимодоверие, а также расширять всеобъемлющее стратегическое сотрудничество в разных областях.

Вэйдун добавил, что российско-китайские отношения находятся на лучшем этапе своего развития.

Ранее Китай заявил о новой модели отношений с Россией. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Ван И в ходе выступления на Мюнхенской конференции.