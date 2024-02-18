Китай заявил о новой модели отношений с Россией

Ван И: новая модель отношений Китая и России способствует стабильности в мире

Россия и Китай совместными усилиями способствуют стабильности в мире. О новой модели отношений Пекина и Москвы заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом пишет South China Morning Post.

По его словам, отношения двух стран основаны на принципах неприсоединения к каким-либо альянсам, не нацелены на третью сторону и не подразумевают конфронтации, а их действия отвечают их общим интересам, способствуют стратегической стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и мире.