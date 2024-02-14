Постпред КНР при ООН призвал США прекратить поставки ВСУ и начать диалог с РФ

Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь призвал США прекратить поставки оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) и предпринять усилия для начала диалога ради заключения прочного мира, недостижимого путем санкций и эскалации ситуации. Об этом сообщает Newsweek.

«Страны [Запада] должны немедленно прекратить подливать масло в огонь и перестать подрывать дипломатические усилия международного сообщества. Безопасность одной страны не может осуществляться за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть гарантирована путем усиления или даже расширения военных группировок. Интересы всех стран равны друг другу», — заявил постпред.

Чжан Цзюнь также заявил, что «вместо давления, клеветы и односторонних санкций против России НАТО следовало бы придерживаться диалога» для сохранения возможности политического урегулирования конфликта между Москвой и Киевом.

Ранее китайский дипломат призвал возобновить мирные переговоры по Украине «как можно скорее». «Переговоры должны быть возобновлены как можно скорее. Победителей в конфликте или войне нет. Мир не может быть достигнут отправкой вооружений на поле боя», — призвал он во время заседания Совбеза ООН.