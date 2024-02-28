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16:35, 28 февраля 2024Путешествия

Турист на Гавайях случайно упал со скалы на машине, попал в океан и чудом выжил

New York Post: турист на Гавайях упал со скалы и выжил благодаря рыбакам

Кадр: @waterman_mike

На Гавайях канадский турист ехал по проселочной дороге и случайно упал со скалы на машине, угодив в океан. Ему чудом удалось выжить благодаря помощи рыбаков, сообщает New York Post.

Уточняется, что 27-летний путешественник ехал на арендованном автомобиле рядом со скалой Саут-Пойнт. Мужчина рухнул с нее около трех часов ночи и застрял на камнях. Выбравшись из машины, канадец упал в океан на глазах местных рыбаков. Они вызвали спасателей и помогли пострадавшему доплыть до безопасного места, советуя ему направление с берега.

«Он, вероятно, понятия не имел, что под ним вода, когда открывал дверь. Заметивший это ребенок сказал, что мужчина сразу упал в воду», — рассказал один из рыбаков.

Ранее двое американских туристов отправились в отпуск в Южную Африку и подверглись жестокому нападению и грабежу из-за навигатора Google. Супруги Джейсон и Кейт Золадз направлялись на машине в аэропорт Кейптауна и по рекомендации онлайн-карты свернули на опасный маршрут.

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      Зарина Дзагоева
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