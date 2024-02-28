Турист на Гавайях случайно упал со скалы на машине, попал в океан и чудом выжил

New York Post: турист на Гавайях упал со скалы и выжил благодаря рыбакам

На Гавайях канадский турист ехал по проселочной дороге и случайно упал со скалы на машине, угодив в океан. Ему чудом удалось выжить благодаря помощи рыбаков, сообщает New York Post.

Уточняется, что 27-летний путешественник ехал на арендованном автомобиле рядом со скалой Саут-Пойнт. Мужчина рухнул с нее около трех часов ночи и застрял на камнях. Выбравшись из машины, канадец упал в океан на глазах местных рыбаков. Они вызвали спасателей и помогли пострадавшему доплыть до безопасного места, советуя ему направление с берега.

«Он, вероятно, понятия не имел, что под ним вода, когда открывал дверь. Заметивший это ребенок сказал, что мужчина сразу упал в воду», — рассказал один из рыбаков.

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