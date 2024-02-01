Туристы подверглись грабежу из-за карты Google и решили подать в суд на компанию

Двое американских туристов отправились в отпуск в Южную Африку и подверглись жестокому нападению и грабежу из-за карты Google. Они решили подать в суд на компанию после случившегося, сообщает Daily Mail.

По информации издания, инцидент произошел в октябре 2023 года. Супруги Джейсон и Кейт Золадз направлялись на машине в аэропорт Кейптауна и по рекомендации онлайн-карты свернули на опасный маршрут. Они оказались на перекрестке шоссе M22 New Eisleben Road и Sheffield Road, где незнакомцы пробили окно их машины кирпичом и стали угрожать им оружием.

Преступники начали стрелять в воздух, после чего вытащили пару из автомобиля и направили на них пистолеты. Они достали ценные вещи из сумки Кейт, а также забрали ключ зажигания из машины. Кроме того, они избили Джейсона и сломали ему челюсть.

Пара связалась с полицией, которая сопроводила их в ближайшую больницу. Там пострадавшему пришлось перенести трехчасовую операцию по восстановлению челюсти. Теперь супруги Золадз требуют от Google компенсации, заявив, что карта отправила их по заведомо опасному пути. В иске сказано, что район, где произошло нападение, известен высоким уровнем преступности.

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