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14:16, 28 февраля 2024Путешествия

У самолета с пассажирами на борту отказал двигатель во время полета

У летевшего в Пекин самолета British Airways отказал двигатель во время полета

Фото: Gerard Bottino / Globallookpress.com

У самолета авиакомпании British Airways с пассажирами на борту отказал один из двигателей во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с воздушным судном, летевшим из Пекина в Лондон во вторник, 27 февраля. Отмечается, что двигатель лайнера отказал незадолго до его посадки в аэропорту назначения.

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По данным источника, командир воздушного судна подал сигнал бедствия Mayday, который используется в ситуациях, представляющих непосредственную угрозу для жизни людей.

Несмотря на произошедшее, пилотам удалось благополучно посадить самолет в лондонской авиагавани. Никто из пассажиров не пострадал.

Ранее свыше 600 пассажиров застряли в авиагавани Норильска из-за сильного ветра. Непогода стала причиной отмены рейсов авиакомпании «КрасАвиа», «Сибирь» и NordStar в Екатеринбург, Новосибирск и Красноярск.

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