У самолета с пассажирами на борту отказал двигатель во время полета

У летевшего в Пекин самолета British Airways отказал двигатель во время полета

У самолета авиакомпании British Airways с пассажирами на борту отказал один из двигателей во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с воздушным судном, летевшим из Пекина в Лондон во вторник, 27 февраля. Отмечается, что двигатель лайнера отказал незадолго до его посадки в аэропорту назначения.

По данным источника, командир воздушного судна подал сигнал бедствия Mayday, который используется в ситуациях, представляющих непосредственную угрозу для жизни людей.

Несмотря на произошедшее, пилотам удалось благополучно посадить самолет в лондонской авиагавани. Никто из пассажиров не пострадал.

Ранее свыше 600 пассажиров застряли в авиагавани Норильска из-за сильного ветра. Непогода стала причиной отмены рейсов авиакомпании «КрасАвиа», «Сибирь» и NordStar в Екатеринбург, Новосибирск и Красноярск.