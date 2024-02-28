Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:32, 28 февраля 2024Бывший СССР

Украина получила 760 миллионов долларов от Японии и Норвегии

Шмыгаль: Украина получила гранты на 760 миллионов долларов от Норвегии и Японии

Фото: Issei Kato / Reuters

Украина получила от Норвегии и Японии гранты на 760 миллионов долларов, которые направят на покрытие первоочередных расходов государственного бюджета. Об этом заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«В этом году мы рассчитываем на ощутимую финансовую поддержку со стороны Японии. По этому вопросу провели немало переговоров в Токио и получили весомые результаты», — заявил он.

Политик также отметил, что средства поступили через механизм Всемирного банка PEACE in Ukraine.

В феврале стало известно, что Киев получит от Токио 12,1 миллиарда долларов. В частности, к ним относится грант на сумму 4,7 миллиарда долларов, который Украина должна получить до конца месяца.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Приднестровье обратилось за помощью к России из-за экономической блокады. О чем просят Москву?

      Приднестровье попросило поддержки России в вопросе отношений с Молдавией

      Медведев провел заседание рабочей группы ВПК

      Французы высказались о возможности отправки своих войск на Украину

      Российские средства ПВО сбили второй за полчаса беспилотник под Белгородом

      Рыба начала терять вес из-за глобальной проблемы

      Стало известно о неполадках на американском модуле перед посадкой на Луну

      Боец ВСУ пожаловался на работу инженерно-оборонительных служб под Авдеевкой

      «Чебурашку» решили продлить на третий фильм

      Актер Игорь Петренко высказался о многомиллионном долге по алиментам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше