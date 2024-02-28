Украина получила 760 миллионов долларов от Японии и Норвегии

Шмыгаль: Украина получила гранты на 760 миллионов долларов от Норвегии и Японии

Украина получила от Норвегии и Японии гранты на 760 миллионов долларов, которые направят на покрытие первоочередных расходов государственного бюджета. Об этом заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«В этом году мы рассчитываем на ощутимую финансовую поддержку со стороны Японии. По этому вопросу провели немало переговоров в Токио и получили весомые результаты», — заявил он.

Политик также отметил, что средства поступили через механизм Всемирного банка PEACE in Ukraine.

В феврале стало известно, что Киев получит от Токио 12,1 миллиарда долларов. В частности, к ним относится грант на сумму 4,7 миллиарда долларов, который Украина должна получить до конца месяца.