Украина станет одним из организаторов саммита по поддержке Киева Балканами

AP: Украина организует в Албании саммит для поддержки Киева балканскими странами

Украина станет одним из организаторов саммита в Албании по поддержке Киева балканскими странами. Об этом сообщает издание Associated Press (AP).

Президент Украины Владимир Зеленский вместе представителями албанского правительства организуют саммит из-за «признаков усталости», которая нарастает после двух лет с начала спецоперации России.

При этом повестка мероприятия не была опубликована. «Пока неясно, чего ожидается от саммита, помимо заявленных целей "мира, безопасности и сотрудничества"», — отмечает издание.

Участниками встречи должны стать тринадцать стран юго-восточной Европы, некоторые соседи Украины, а также официальные лица Европейского союза и других организаций.

Ранее Зеленский приехал в Албанию. Он сообщил, что в столице республики пройдут переговоры по соглашениям о гарантиях безопасности для Киева. Он добавил, что в ходе визита также примет участие в работе саммита Украина — Юго-Восточная Европа.