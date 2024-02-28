Зеленский: в Албании пройдут переговоры о гарантиях безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал цель визита в Албанию. Как сообщил украинский лидер в Telegram, в столице республики пройдут переговоры по соглашениям о гарантиях безопасности для Киева.

«Сегодня работаю в Тиране. Встречусь с бескомпромиссным другом Украины [премьер-министром Албании] Эди Рамой (...). С премьер-министром Албании и его командой проведем переговоры по оборонному и политическому сотрудничеству, поддержке "формулы мира" и работе над соглашениями о безопасности», — говорится в пресс-релизе.

Зеленский добавил, что в ходе визита также примет участие в работе саммита Украина — Юго-Восточная Европа.

Ранее о визите Зеленского в Тирану сообщила глава МИД Албании Игли Хасани. Тогда сообщалось, что глава украинского государства прибыл в страну с необъявленным визитом, а цели его поездки не раскрывались.