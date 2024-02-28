Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:13, 28 февраля 2024Мир

Зеленский прибыл в Албанию с необъявленным визитом

Глава МИД Албании Хасани заявил о прибытии Зеленского в страну
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава МИД Албании Игли Хасани заявил, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в страну. Об этом министр написал в социальной сети X.

Хасани заявил о прибытии Зеленского в страну и подчеркнул, что это большая честь приветствовать украинского президента в Тиране. Политик прибыл в страну с необъявленным визитом, цели его поездки также не раскрываются.

По данным агентства AFP, Зеленский планирует встретиться с рядом региональных лидеров в рамках запланированного саммита «Украина — Юго-Восточная Европа».

27 февраля Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем страны Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. По словам лидера республики, главной темой диалога стала украинская «формула мира». Также политики обсудили вопрос обмена пленными с Россией. Зеленский подчеркнул, что Эр-Рияд уже содействовал в этом процессе.

Узнай, на что имеешь право именно ты!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Распоясавшиеся европейские сателлиты». Посол России заявил, что США осознают последствия отправки войск на Украину

      Крупнейший поставщик вина из Абхазии в Россию приостановил работу

      Врач предостерегла от одной портящей секс ошибки

      Названы причины провала фронта ВСУ

      Маск назвал США убежищем для преступников со всего мира

      Зеленский отреагировал на слова Макрона о возможной отправке войск на Украину

      В США произошел инцидент с бомбардировщиком B-52

      Директор ЦРУ рассказал американским конгрессменам о тяжелой ситуации на Украине

      Пентагон назвал сильную сторону россиян

      Google Assistant для Android нашли замену

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше