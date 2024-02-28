Зеленский прибыл в Албанию с необъявленным визитом

Глава МИД Албании Хасани заявил о прибытии Зеленского в страну

Глава МИД Албании Игли Хасани заявил, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в страну. Об этом министр написал в социальной сети X.

Хасани заявил о прибытии Зеленского в страну и подчеркнул, что это большая честь приветствовать украинского президента в Тиране. Политик прибыл в страну с необъявленным визитом, цели его поездки также не раскрываются.

По данным агентства AFP, Зеленский планирует встретиться с рядом региональных лидеров в рамках запланированного саммита «Украина — Юго-Восточная Европа».

27 февраля Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем страны Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. По словам лидера республики, главной темой диалога стала украинская «формула мира». Также политики обсудили вопрос обмена пленными с Россией. Зеленский подчеркнул, что Эр-Рияд уже содействовал в этом процессе.