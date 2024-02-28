Уволенная за использование Wi-Fi на борту стюардесса получит миллионную выплату

Helsingin Sanomat: стюардесса Finnair получит миллионную выплату за увольнение

Стюардесса авиакомпании Finnair получит миллионную выплату за необоснованное увольнение. Об этом сообщает финское издание Helsingin Sanomat.

По данным портала, бортпроводница лишилась работы за использование Wi-Fi, предназначенного для клиентов. Она нарушила запрет на 19 рейсах, указав имена пассажиров и номера их кресел при входе в сеть.

После этого случая перевозчик провел расследование в отношении 123 служащих. 22 сотрудника, которые пользовались интернет-соединением на борту более 36 раз, потеряли работу, остальные отделались предупреждением. При этом выяснилось, что в общей сложности к клиентскому Wi-Fi подключались более 700 работников авиакомпании.

Уволенная стюардесса сочла, что Finnair уволила ее необоснованно, и подала апелляцию. Суд встал на сторону женщины и обязал компанию выплатить ей компенсацию 21 тысячу евро (2,1 миллиона рублей).

Другая уволенная бортпроводница устроила дебош в аэропорту Фьюмичино в Риме. Она начала громить магазин беспошлинной торговли (дьюти-фри) и сбрасывать бутылки со стендов.