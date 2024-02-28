Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:02, 28 февраля 2024Путешествия

Уволенная за использование Wi-Fi на борту стюардесса получит миллионную выплату

Helsingin Sanomat: стюардесса Finnair получит миллионную выплату за увольнение

Фото: Robert Penaloza / Unsplash

Стюардесса авиакомпании Finnair получит миллионную выплату за необоснованное увольнение. Об этом сообщает финское издание Helsingin Sanomat.

По данным портала, бортпроводница лишилась работы за использование Wi-Fi, предназначенного для клиентов. Она нарушила запрет на 19 рейсах, указав имена пассажиров и номера их кресел при входе в сеть.

Материалы по теме:
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?» Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?»Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
22 мая 2022
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022

После этого случая перевозчик провел расследование в отношении 123 служащих. 22 сотрудника, которые пользовались интернет-соединением на борту более 36 раз, потеряли работу, остальные отделались предупреждением. При этом выяснилось, что в общей сложности к клиентскому Wi-Fi подключались более 700 работников авиакомпании.

Уволенная стюардесса сочла, что Finnair уволила ее необоснованно, и подала апелляцию. Суд встал на сторону женщины и обязал компанию выплатить ей компенсацию 21 тысячу евро (2,1 миллиона рублей).

Другая уволенная бортпроводница устроила дебош в аэропорту Фьюмичино в Риме. Она начала громить магазин беспошлинной торговли (дьюти-фри) и сбрасывать бутылки со стендов.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Шойгу потребовал ускорить поставки техники в российские войска. Что нужно армии?

      Российский подросток более полугода проходил с куском ботинка в стопе

      Выход множества игр на Playstation отменили

      Уволенная за использование Wi-Fi на борту стюардесса получит миллионную выплату

      Сергей Жуков вспомнил о крышевании бандитами группы «Руки вверх!»

      Бывшая жена Моргенштерна снялась в мини-шортах и шапке-ушанке

      В российском ТЦ отреагировали на скандал с «натовским супергероем»

      Зеленский прокомментировал слова Макрона о вводе войск НАТО на Украину

      На Украине сотрудники военкомата попытались мобилизовать пассажира троллейбуса

      В России вспомнили пророчество Жириновского о ситуации в Приднестровье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше