В ЕС заявили о проработке сценария поражения Украины

В правительстве Нидерландов заявили о проработке сценария поражения Украины

В Нидерландах заявили о проработке всех сценариев развития событий на Украине, в том числе возможной потери Киева. Об этом говорится в ответе на парламентский запрос нидерландского депутата Дерка Босвийка. «Лента.ру» ознакомилась с текстом сообщения представителей правительства Нидерландов.

Ранее Бойсвик спросил, изучают ли ЕС и НАТО финансовые и военно-стратегические последствия поражения Украины. «Внутри НАТО и ЕС обсуждаются все сценарии и их возможные последствия», — говорится в тексте письма за подписью глав трех нидерландских ведомств: министра иностранных дел Ханке Брюинс Слот, министра обороны Кайсы Оллонгрен и министра внешней торговли и сотрудничества в целях развития Джеффри ван Леувена.

Очевидно, что потеря Украины нанесла бы серьезный ущерб Нидерландам, Европейскому союзу и международному правопорядку. Хотя эти издержки гораздо шире, чем просто финансовые, и их трудно оценить количественно, правительство постоянно обсуждает с исследовательскими институтами, в том числе сценарии текст ответа правительства Нидерландов

Более того, в документе подчеркивается, что сокращение помощи Украине будет иметь серьезные последствия для Украины, но и для безопасности и процветания на европейском континенте.

«Если Россия выиграет эту войну, это серьезно повлияет на свободу, безопасность и процветание Украины, Европы и Нидерландов. Затраты и далеко идущие последствия этого шире, чем [просто] финансовые затраты, и действительно намного выше, чем наша поддержка Украины сейчас. С этой точки зрения международная и голландская поддержка Украины является инвестицией в нашу коллективную свободу, безопасность и процветание в долгосрочной перспективе», — уточняется в ответе правительства.

23 февраля МИД Нидерландов сообщило, что Амстердам и Киев подпишут соглашение по безопасности сроком на десять лет. Документ предполагает военную поддержку (как в длительной, так и в среднесрочной перспективе), сотрудничество в области ОПК, увеличение устойчивости Киева перед хакерскими атаками. Помимо прочего, страны намерены увеличивать совместимость между армией Украины и войсками НАТО, а также продолжать воздействовать на Россию санкциями.