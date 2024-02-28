В Херсонской области рассказали о легализации западных военных на Украине

Депутат Барбашов: Запад начал легализацию своих военных на территории Украины

Страны Запада начали процесс легализации своих военных на Украине, фактически присутствующих там с 2014 года. Об этом заявил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, передает РИА Новости.

«Присутствие иностранных спецслужб и западных военных на территории Украины после госпереворота в 2014 году не является ни для кого секретом, а после начала специальной военной операции они и вовсе перестали скрываться. Поэтому сейчас в западной прессе и через высказывания политиков этот факт легализуется», — рассказал он.

Барбашов напомнил, что сейчас начали звучать предложения ввести на территорию Украины войска НАТО, однако многие страны не поддерживают эту идею, опасаясь эскалации конфликта с Россией. По его словам, легализуя присутствие своих военных на Украине, европейские страны морально готовят к тому, что им придется послать свои войска на помощь Киеву, так как без них украинская армия не выдержит.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что войска европейских стран могут отправиться на Украину. При этом он указал на отсутствие официального консенсуса по этому вопросу.