В Казахстане дочь экс-президента Назарбаева заподозрили в рейдерстве

КазТАГ: дочь экс-президента Казахстана Алию Назарбаеву заподозрили в рейдерстве

Младшую дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алию и жену бывшего председателя Конституционного совета Игоря Рогова Валентину заподозрили в рейдерстве. Об этом сообщает КазТАГ со ссылкой на анонс пресс-конференции в Национальном пресс-клубе.

Как сообщает агентство, в 2023 году Назарбаева, пользуясь своим влиянием, якобы захватила семь нефтебаз и 96 АЗС, стоимость которых на тот момент составляла 170 миллионов долларов. Кроме того, утверждается, что для подкрепления своих угроз она похитила отца одного из совладельцев бизнеса. При этом Рогову называют соучастницей преступления.

В январе в Казахстане завершили расследование в отношении племянника Нурсултана Назарбаева Самата Абиша, ранее занимавшего должность первого зампреда Комитета национальной безопасности. Его подозревают в превышения власти и должностных полномочий.

Ранее парламент Казахстана признал утратившим силу закон о «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы» (лидере нации). Депутат нижней палаты парламента Ерлан Саиров связал это событие с необходимостью исключить какие-либо механизмы, способствующие «узурпации власти отдельной личностью» во время политической трансформации Казахстана.