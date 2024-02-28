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12:28, 28 февраля 2024Бывший СССР

В Казахстане дочь экс-президента Назарбаева заподозрили в рейдерстве

КазТАГ: дочь экс-президента Казахстана Алию Назарбаеву заподозрили в рейдерстве
Алия Назарбаева

Алия Назарбаева. Фото: PalSel31 / Wikimedia

Младшую дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алию и жену бывшего председателя Конституционного совета Игоря Рогова Валентину заподозрили в рейдерстве. Об этом сообщает КазТАГ со ссылкой на анонс пресс-конференции в Национальном пресс-клубе.

Как сообщает агентство, в 2023 году Назарбаева, пользуясь своим влиянием, якобы захватила семь нефтебаз и 96 АЗС, стоимость которых на тот момент составляла 170 миллионов долларов. Кроме того, утверждается, что для подкрепления своих угроз она похитила отца одного из совладельцев бизнеса. При этом Рогову называют соучастницей преступления.

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Ранее парламент Казахстана признал утратившим силу закон о «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы» (лидере нации). Депутат нижней палаты парламента Ерлан Саиров связал это событие с необходимостью исключить какие-либо механизмы, способствующие «узурпации власти отдельной личностью» во время политической трансформации Казахстана.

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      Александр Курбатов
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