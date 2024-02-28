В Киеве задержали трех украинцев за кражу снаряжения для ВСУ

ГБР Украины: трое мужчин задержаны по подозрению в краже снаряжения для ВСУ

В Киеве по подозрению в создании коррупционной схемы и краже снаряжения для Вооруженных сил Украины (ВСУ) задержали трех мужчин. Об этом в Telegram сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

«Украденное вывозилось из воинской части на импровизированный склад в одном из гаражных помещений столицы. Злоумышленники украли вещей по меньшей мере на 3,6 миллиона гривен (почти 9 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру»). Точная сумма будет известна после проведения следственных действий и экспертиз», — говорится в пресс-релизе.

В ГБР пояснили, что украинцы присваивали и продавали имущество одной из бригад территориальной обороны Киева.

Ранее проверку снаряжения украинской армии провели инспекторы из США. По сообщению Министерства обороны Украины, власти хотят, чтобы каждый шаг по обращению с предоставленным Западом оружием был прозрачным и понятным.