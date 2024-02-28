Среда обитания
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15:16, 28 февраля 2024Среда обитания

В Мексике начал извергаться вулкан

В Мексике начал извергаться вулкан Попокатепетль

В Мексике в среду, 28 февраля, начал извергаться вулкан Попокатепетль, который также называют Дон Гойо, сообщает газета El Pais.

На опубликованном СМИ видео вулкан выбросил в небо столб пепла и пара на несколько километров. Попокатепетль находится примерно в 70 километров от Мехико и входит в число самых крупных и активных вулканов на территории страны. Его высота достигает 5,42 километра.

Из-за извержения а аэропорту Мехико имени Бенито Хуареса отменили 22 рейса. Отмечается, что вулкан выбрасывает пепел несколько дней, осадки уже осели в восточном районе штата Морелос.

Ранее, 14 февраля, в Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима, расположенного в юго-западной префектуре Кагосима на острове Кюсю. На опубликованных кадрах показано, что столб пепла поднимается высоко над вулканом, при этом из него прорывается лава, также видны молнии.

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      Мария Черкасова
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