Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:08, 28 февраля 2024Путешествия

В Мексике начали отменять авиарейсы из-за извержения вулкана

В аэропорту Мехико отменили 22 рейса из-за извержения вулкана Попокатепетль

Фото: Henry Romero / Reuters

В международном аэропорту Мехико начали отменять рейсы из-за извержения вулкана Попокатепетль. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным источника, авиакомпании отказались от выполнения как минимум 22 внутренних и международных рейсов. Проводится проверка воздушных судов после того, как они попали в облако пепла от извержения Попокатепетля по пути в столицу Мексики.

Уточняется, что аэропорт при этом открыт и продолжает работать. «Сейчас облако вулканического пепла движется в сторону Мексиканского залива», — добавили в пресс-службе авиагавани.

Вулкан Попокатепетль, который расположен в 70 километрах от города, начал извергаться 28 февраля. Он выбросил столб пепла и пара в небо на несколько километров. В связи с его активностью в Мехико объявили «желтый» уровень тревоги.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      «Они постоянно тут». Военный заявил о давнем присутствии спецназовцев НАТО на Украине. Что они делают в зоне СВО?

      В России отреагировали на решение депутатов Приднестровья попросить о помощи

      Закупка компаниями российских компьютеров резко выросла

      Рэпер T-Killah показал внешность после пересадки волос

      Захарова назвала вбросом новость о контактах Индии и Германии по помощи ВСУ

      В Латвии допустили возможность отправки западных войск на Украину

      Звезда «Слова пацана» признался в алкогольной зависимости

      Украинский военный назвал последствия прекращения помощи Запада

      Подозреваемого в поджоге склада «Леруа Мерлен» россиянина отправили в СИЗО

      Эксперт по винам рассказала про заблуждения о пьяных сомелье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше