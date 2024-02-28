В Мексике начали отменять авиарейсы из-за извержения вулкана

В аэропорту Мехико отменили 22 рейса из-за извержения вулкана Попокатепетль

В международном аэропорту Мехико начали отменять рейсы из-за извержения вулкана Попокатепетль. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным источника, авиакомпании отказались от выполнения как минимум 22 внутренних и международных рейсов. Проводится проверка воздушных судов после того, как они попали в облако пепла от извержения Попокатепетля по пути в столицу Мексики.

Уточняется, что аэропорт при этом открыт и продолжает работать. «Сейчас облако вулканического пепла движется в сторону Мексиканского залива», — добавили в пресс-службе авиагавани.

Вулкан Попокатепетль, который расположен в 70 километрах от города, начал извергаться 28 февраля. Он выбросил столб пепла и пара в небо на несколько километров. В связи с его активностью в Мехико объявили «желтый» уровень тревоги.