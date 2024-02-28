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14:04, 28 февраля 2024Бывший СССР

В Молдавии началась эвакуация парламента

В Молдавии из-за сообщения о пожаре началась эвакуация парламента

Фото: Walmaul / Wikimedia

В Молдавии началась эвакуация парламента из-за сообщения о пожаре. Об этом сообщает издание UNIMEDIA.

«Сработала сигнализация, соответственно люди были эвакуированы, но после проведенного исследования ситуации риска установлено не было», — рассказала пресс-секретарь Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу.

Ранее в США губернатор штата Техас Грег Эббот ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) в 60 округах штата из-за природных пожаров. Причиной пожаров Эббот назвал ветреную и засушливую погоду.

Самый крупный природный пожар возник в округе Хатчинсон. Известно, что из-за пожара временно прекратило работу предприятие по сборке ядерных боеприпасов Pantex. В пресс-службе предприятия заверили, что все оружие и спецматериалы находятся в безопасном и недоступном для огня месте.

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      Алевтина Запольская
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