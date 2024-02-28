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10:25, 28 февраля 2024Среда обитания

В Москве прошел самый теплый день

В Москве 27 февраля оказалось самым теплым зимним днем

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Вторник, 27 февраля, оказался самым теплым днем с начала зимы в Москве, сообщил у себя в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

На базовой метеостанции столицы, ВДНХ, воздух прогрелся до плюс 4,2 градуса Цельсия. Предыдущий самый теплый день этой зимы прошел 20 декабря 2023 года, тогда температура воздуха была на 0,1 градуса ниже. При этом суточный рекорд был установлен 27 февраля 1989 года, тогда температура составила плюс 8,4 градуса.

Ранее синоптик Александр Шувалов предсказал, что в конце текущей недели по температурам Москва приблизится к весенней. Потепление в городе начнется с пятницы, 1 марта. По ночам температура повысится до нулевых значений, дневная окажется на уровне плюс один-три градуса, плюс два-четыре градуса. Образовавшиеся в столице сугробы при этом растают не раньше чем через месяц.

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      Мария Черкасова
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