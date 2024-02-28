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09:31, 28 февраля 2024Путешествия

В пассажирском самолете произошел пожар из-за портативной зарядки

VnExpress: в самолете Thai AirAsia сгорело кресло из-за портативной зарядки

Фото: Matt Hunt / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В самолете авиакомпании Thai AirAsia произошел пожар из-за взорвавшейся портативной зарядки. Об этом сообщает VnExpress.

Уточняется, что зарядное устройство принадлежало семье, отправлявшейся на отдых из Бангкока в Накхонситхаммарат в субботу, 24 февраля. После взрыва на борту лайнера началась паника, однако пассажиры и члены экипажа совместными усилиями потушили огонь.

Самолет благополучно приземлился по расписанию. На одном из кресел после осмотра обнаружили следы горения.

Ранее пассажирский самолет авиакомпании Royal Air Philippines совершил экстренную посадку в Гонконге из-за возгорания портативного аккумулятора. Известно, что лайнер следовал с филиппинского острова Боракай в Шанхай 19 февраля.

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      Зарина Дзагоева
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