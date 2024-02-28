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09:49, 28 февраля 2024Россия

В Петербурге школьник получил в лицо струю из перцового баллончика из-за отца

В Санкт-Петербурге школьник получил в лицо струю из баллончика из-за ссоры отца

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге девятилетний школьник получил в лицо струю из перцового баллончика из-за ссоры отца с водителем на проспекте Большевиков. Об этом сообщила «Фонтанка».

Как выяснило издание, накануне вечером 35-летний мужчина вел за руку своего сына-третьеклассника, когда сзади начал сигналить водитель иномарки.

Пешеход отказался уходить с дороги, начался конфликт, в результате которого водитель открыл окно и распылил перцовый баллончик. Ветер направил едкое облако в сторону ребенка. В результате тот получил ожог глаз. Врачи отправили несовершеннолетнего на больничный.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мужчина напал на 14-летнего школьника и распылил ему в лицо перцовый баллончик.

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      Анна Щербакова
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