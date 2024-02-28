В России девочка напоила младшего брата средством для мытья плит

В Дагестане трехлетняя девочка дала брату средство для мытья плит, он в больнице

В Дагестане трехлетняя девочка напоила младшего брата средством для мытья плит. О происшествии сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Мать детей оставила их на несколько минут без присмотра. Девочка нашла один из лежавших на кухне химикатов и дала его брату. Сделав пару глотков, ребенок начал плакать от боли, кожа около его губ покраснела.

Родители вызвали мальчику скорую помощь. Медики приняли решение о его госпитализации. В стационаре пациенту диагностировали ожоги пищевода. Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей, на его мать собираются составить протокол об административном правонарушении.

Ранее похожий случай произошел в Бурятии, где полуторагодовалый ребенок также выпил средство для очистки плит и попал после этого в реанимацию. На момент госпитализации врачи оценивали его состояние как тяжелое. Пострадавшему предстоит пройти длительный курс реабилитации.