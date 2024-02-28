В России оценили план «распоясавшихся сателлитов» США послать войска на Украину

Посол Антонов: США осознают последствия отправки западных войск на Украину

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов оценил планы об отправке западных войск на Украину, отметив, что США осознают последствия подобного решения их европейских союзников. Заявление приводится в Telegram-канале дипмиссии.

Дипломат прокомментировал публикацию доклада Сухопутных войск Соединенных Штатов о Вооруженных силах (ВС) России, их структуре, вооружениях и тактике действий. В соцсетях этот материал был распространен с заголовком «Знаете ли вы своего врага?» https://lenta.ru/news/2024/02/27/amerikanskie-voennye-opublikovali-svod-dannyh-o-rossiyskih-voyskah/

Антонов подчеркнул, что подобная риторика Пентагона вызывает крайнюю озабоченность, в условиях гибридной войны против России такие провокационные заявления могут привести к самым негативным последствиям.

«Лишнее тому подтверждение — распоясавшиеся европейские сателлиты Вашингтона, вслух рассуждающие о ранее немыслимом — отправке собственных вооруженных сил на Украину. Американские кураторы не могут не осознавать, чем чревато такое развитие ситуации», — сказал дипломат.

Он призвал США вспомнить азы международной политики и вернуться к принципу неделимости безопасности как единственного способа предотвращения конфликтов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил развертывания в будущем сухопутных сил ЕС на Украине.

