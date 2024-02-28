В российском городе загорелись шесть тысяч квадратных метров травы

В Кисловодске загорелась трава на площади шесть тысяч квадратных метров

В Кисловодске загорелась сухая трава на площади шесть тысяч квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

«В Кисловодске, в районе горы Большое седло, горит сухая растительность. Фронт возгорания — 6 000 метров», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на место ЧП прибыли 55 специалистов и 15 единиц техники.

Ранее в селе Старая Самаевка (Мордовия) пожарные на трех машинах застряли в сугробах и не смогли потушить горящий дом. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как одна из машин буксует в снегу и не может проехать. «Все, и этот тоже встрял, — говорит голос за кадром. — Там возле дома еще одна пожарка, третья пожарка». На другом ролике видно все три пожарные машины, которые застряли колесами в сугробах и не могут двигаться.