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20:57, 28 февраля 2024Мир

В Сенате США сменится лидер республиканцев

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл уйдет со своего поста в ноябре
Митч Макконелл

Митч Макконелл. Фото: Leah Millis / Reuters

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл уйдет со своего поста в ноябре 2024 года. Об этом сообщает Reuters.

82-летний конгрессмен заявил, что это будет его последний срок на посту лидеров республиканцев. Он подчеркнул, что для него было высочайшей привилегией служить штату Кентукки и возглавлять республиканцев, и отметил, что пришла пора для следующего поколения лидеров.

В сентябре 2023 Макконнелл впал в ступор во время интервью на 30 секунд. Он замер после вопроса о своем переизбрании. Он застыл, и даже то, что помощница громко повторила вопрос ему на ухо, не вывело его из состояния оцепенения, и неловкая пауза продолжилась.

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      Семен Александров
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