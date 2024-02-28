Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:44, 28 февраля 2024Интернет и СМИ

В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится возможность обмена QR-кодами со вкладки чатов

Фото: NordWood Themes / Unsplash

В популярном мессенджере WhatsApp появится возможность обмена QR-кодами со вкладки чатов. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Специалисты портала рассказали, что WhatsApp позволит пользователям делиться QR-кодом для быстрого обмена учетными записями со вкладки чатов. «На данный момент пользователи могут делиться своим QR-кодом из настроек приложения, но эта новая функция предложит более прямой и доступный метод прямо из интерфейса вкладки чатов», — отметили эксперты.

По мнению специалистов, новая возможность способствует тому, что пользователи будут чаще использовать возможность обмена QR-кодами. Сейчас опция находится в стадии разработки, она будет доступна в будущем обновлении приложения.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появится функция блокировки скриншотов фотографии профиля. Функция блокировки скриншотов доступна для некоторых бета-тестеров, которые устанавливают последние обновления бета-версии WhatsApp для Android из магазина приложений Google Play.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Приднестровье обратилось за помощью к России из-за экономической блокады. О чем просят Москву?

      Приднестровье попросило поддержки России в вопросе отношений с Молдавией

      Медведев провел заседание рабочей группы ВПК

      Французы высказались о возможности отправки своих войск на Украину

      Российские средства ПВО сбили второй за полчаса беспилотник под Белгородом

      Рыба начала терять вес из-за глобальной проблемы

      Стало известно о неполадках на американском модуле перед посадкой на Луну

      Боец ВСУ пожаловался на работу инженерно-оборонительных служб под Авдеевкой

      «Чебурашку» решили продлить на третий фильм

      Актер Игорь Петренко высказался о многомиллионном долге по алиментам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше