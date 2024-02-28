В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится возможность обмена QR-кодами со вкладки чатов

В популярном мессенджере WhatsApp появится возможность обмена QR-кодами со вкладки чатов. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Специалисты портала рассказали, что WhatsApp позволит пользователям делиться QR-кодом для быстрого обмена учетными записями со вкладки чатов. «На данный момент пользователи могут делиться своим QR-кодом из настроек приложения, но эта новая функция предложит более прямой и доступный метод прямо из интерфейса вкладки чатов», — отметили эксперты.

По мнению специалистов, новая возможность способствует тому, что пользователи будут чаще использовать возможность обмена QR-кодами. Сейчас опция находится в стадии разработки, она будет доступна в будущем обновлении приложения.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появится функция блокировки скриншотов фотографии профиля. Функция блокировки скриншотов доступна для некоторых бета-тестеров, которые устанавливают последние обновления бета-версии WhatsApp для Android из магазина приложений Google Play.