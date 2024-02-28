Воспитывающий трехлетнего сына со СМА россиянин обратился к Бастрыкину

В Екатеринбурге отец мальчика со СМА попросил главу СКР возбудить уголовные дела

В Екатеринбурге отец трехлетнего Миши Бахтина, который страдает из-за спинальной мышечной атрофии (СМА), обратился к главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину. Об этом сообщила Ura.ru юрист семьи Юлия Липинская.

Она отметила, что воспитывающий больного сына Дмитрий Бахтин попросил главу ведомства возбудить уголовные дела в отношении врачей федеральных медцентров, которые провели консилиум с нарушениями.

«Во время обсуждения сотрудники медицинских учреждений позволяли себе неуважительные и хамские высказывания, называя это мероприятие "праздником жизни, на котором они хозяева"», — процитировала юрист отца мальчика.

Клиент Липинской подчеркнул, что сейчас трехлетний Миша не обеспечен жизненно необходимым лекарством по вине врачей, что существенно нарушает права ребенка-инвалида.

В решении медиков нет обоснованного ответа, по какой причине они отказали ребенку в терапии. На консилиуме были общие фразы, статьи из интернета, разъяснил екатеринбуржец в обращении к Бастрыкину.

В ноябре 2023 года сотрудники свердловского Минздрава приняли решение, что трехлетнему ребенку со СМА из Екатеринбурга больше не потребуется жизненно важное лекарство «Спинраза». Консилиум, на котором обсуждалась эта тема, врачи провели втайне от родителей еще в конце октября.

В марте 2022 года Бахтины выиграли суд у Минздрава: ведомство обязали обеспечить больного мальчика препаратом. Тем не менее ребенку так и не сделали ни одной инъекции «Спинразы». Врачи мотивировали это тем, что у юного жителя Екатеринбурга нет медицинских показаний к приему лекарства.

Два года назад неравнодушные люди собрали 160 миллионов рублей на укол самого дорогого в мире препарата «Золгенсма». Лекарство спасло мальчику жизнь, но не поставило его на ноги.