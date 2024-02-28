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19:19, 28 февраля 2024Мир

Войско Польское получит 280 новых отечественных бронемашин разведки

Польский министр обороны Косиняк-Камыш: Польша получит новые бронемашины Kleszcz

Кадр: en.topwar.ru

Войско Польское получит 280 новых бронемашин разведки отечественного производства Kleszcz («Клещ»), заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, его слова приводит пресс-служба ведомства в X.

«Сегодня мы подписываем рамочное соглашение. Мы хотим получить 280 штук бронированных машин разведки Kleszcz», — сказал министр.

По его словам, Kleszcz заменит разведывательно-дозорные машины БРДМ-2 советского производства. «Очень хорошая машина польского производства, а в польской армии очень нужна машина разведки», — добавил Косиняк-Камыш.

Ранее сообщалось, что Kleszcz — это часть приоритетной программы «оперативная патрульная разведка». В нее также входит система сбора и анализа информации Sowa, машины для дальней разведки Zmija, беспилотные разведывательные машины Tarantula и автоматизированная система обработки и распространения разведывательных сообщений Pajak.

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      Глеб Бажуткин
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