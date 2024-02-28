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16:56, 28 февраля 2024Наука и техника

Польша заменит советские БРДМ «Клещами»

Defence24: Польша заменит советские БРДМ-2 новыми машинами Kleszcz

Фото: Mateusz Multarzyński / Globallookpress.com

Польша заменит парк бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2 советского производства новыми машинами Kleszcz («Клещ»). Рамочное соглашение на поставку машин подпишут в среду, пишет Defence24.

300 машин «Клещ» для вооруженных сил Польши поставят в 2025-2035 годах в рамках отдельных соглашений между польским агентством по вооружению и предприятием AMZ-Kutno.

Колесная машина, которая вмещает пять человек, несет дистанционно управляемый боевой модуль с вооружением для борьбы с низколетящими целями, живой силой и легкобронированной техникой. «Клещ» создавали в рамках проекта «легкий бронетранспортер-разведчик», который начали прорабатывать в 2013 году.

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В свою очередь, «Клещ» — это часть приоритетной программы «оперативная патрульная разведка». В нее также входит система сбора и анализа информации Sowa, машины для дальней разведки Zmija, беспилотные разведывательные машины Tarantula и автоматизированная система обработки и распространения разведывательных сообщений Pajak.

Ранее в феврале гендиректор предприятия «Ремдизель», которое выпускает бронемашины класса MRAP, Александр Захаров сообщил, что техника компании получила дополнительную защиту от огня ручных противотанковых гранатометов и FPV-дронов.

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      Даниил Иринин
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