Польша заменит советские БРДМ «Клещами»

Defence24: Польша заменит советские БРДМ-2 новыми машинами Kleszcz

Польша заменит парк бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2 советского производства новыми машинами Kleszcz («Клещ»). Рамочное соглашение на поставку машин подпишут в среду, пишет Defence24.

300 машин «Клещ» для вооруженных сил Польши поставят в 2025-2035 годах в рамках отдельных соглашений между польским агентством по вооружению и предприятием AMZ-Kutno.

Колесная машина, которая вмещает пять человек, несет дистанционно управляемый боевой модуль с вооружением для борьбы с низколетящими целями, живой силой и легкобронированной техникой. «Клещ» создавали в рамках проекта «легкий бронетранспортер-разведчик», который начали прорабатывать в 2013 году.

В свою очередь, «Клещ» — это часть приоритетной программы «оперативная патрульная разведка». В нее также входит система сбора и анализа информации Sowa, машины для дальней разведки Zmija, беспилотные разведывательные машины Tarantula и автоматизированная система обработки и распространения разведывательных сообщений Pajak.

Ранее в феврале гендиректор предприятия «Ремдизель», которое выпускает бронемашины класса MRAP, Александр Захаров сообщил, что техника компании получила дополнительную защиту от огня ручных противотанковых гранатометов и FPV-дронов.