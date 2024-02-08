Российские MRAP получили дополнительную защиту от дронов

Бронеавтомобили «Ремдизеля» получили дополнительную защиту от FPV-дронов

Бронеавтомобили компании «Ремдизель», которая выпускает машины класса MRAP (Mine-Resistant Ambush-Protected — бронированные автомобили с повышенной противоминной защитой), получили дополнительную защиту от огня ручных противотанковых гранатометов (РПГ) и FPV-дронов. Об этом гендиректор предприятия Александр Захаров сообщил ТАСС.

Он отметил, что с 2023 года в российские войска поступают бронеавтомобили «Феникс» с навесной защитой.

«Мы уже в прошлом году поставляли первые машины "Феникс", которые были оборудованы сеткой для защиты от РПГ. Она позволяет защищать и от других типов угроз, в частности — от выстрелов РПГ, смонтированных на FPV-дронах. Также предусмотрены различная комбинация бронестали и бронекерамики, установка станций радиоэлектронной борьбы: все зависит от возложенных на автомобиль задач», — сказал Захаров на выставке World Defense Show в Эр-Рияде.

Ранее в феврале гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что иностранные партнеры проявляют интерес к российским машинам класса MRAP, которые получили доработки в ходе специальной военной операции.

Позднее стало известно, что «Рособоронэкспорт» впервые покажет новый бронеавтомобиль класса MRAP для подразделений спецназа ЗА-СпН «Титан» на выставке World Defense Show.