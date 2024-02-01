В Саудовской Аравии впервые покажут российский MRAP для спецназа

«Рособоронэкспорт» покажет бронеавтомобиль ЗА-СпН «Титан» на выставке в Эр-Рияде

Компания «Рособоронэкспорт» впервые покажет новый бронеавтомобиль класса MRAP (mine-resistant ambush-protected — защищенная машина с повышенной противоминной защитой) для подразделений спецназа ЗА-СпН «Титан» на выставке World Defense Show 2024 в Саудовской Аравии. Об этом сообщили в пресс-службе спецэкспортера.

«Мировой премьерой станет демонстрация натурного образца бронеавтомобиля специального назначения ЗА-СпН "Титан" с дистанционно-управляемым боевым модулем. Этот автомобиль класса MRAP обладает высокой баллистической и противоминной защищенностью. Он имеет отличные перспективы на ближневосточном рынке, в том числе за счет возможности установки на него боевых модулей иностранного производства», — говорится в сообщении.

Пикап «Титан» с несущим бронекорпусом получил V-образное днище и антитравматические сиденья. Экипаж может выдержать подрыв взрывного устройства массой до шести килограммов в тротиловом эквиваленте. Машина может нести боевой модуль с пулеметом, пушкой и противотанковыми ракетами «Конкурс».

В декабре 2023 года стало известно, что компания «Ремдизель» планирует начать продажу броневиков семейства «Тайфун» зарубежным заказчикам.

В августе «Рособоронэкспорт» на форуме «Армия-2023» впервые представил экспортный вариант российского бронеавтомобиля «Спартак» с возможностью установки руля с правой стороны.