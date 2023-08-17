Экспортный вариант «Спартака» впервые представили на «Армии»

Экспортный вариант бронеавтомобиля «Спартак» впервые представили на «Армии-2023»

Экспортный вариант российского бронеавтомобиля «Спартак» с возможностью установки руля с правой стороны впервые представили на открытой экспозиции «Рособоронэкспорта» на форуме «Армия-2023». Об этом сообщает ТАСС.

В материалах спецэкспортера отмечается, что машина в противоминном исполнении получила однообъемный бронекорпус с V-образным днищем и сиденья в антитравматическом исполнении. Машину могут изготавливать с трех- или пятидверным корпусом.

Базовую версию машины «Спартак» впервые представили на форуме «Армия-2022». Двухосный бронеавтомобиль способен перевозить до девяти военнослужащих в полном боевом снаряжении. «Спартак» моет оснащаться бронированной башней с пулеметом «Корд» калибра 12,7 миллиметра. Фронтальная и бортовая броня машины обеспечивают защиту от бронебойно-зажигательных пуль, а днище позволяет экипажу выдержать подрыв взрывного устройства массой до 6 килограммов в тротиловом эквиваленте под колесом.

Ранее в августе РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что Министерство обороны России заказало партию бронеавтомобилей «Тигр-М» в варианте «Безумный Макс» с усиленной защитой. Машины получили навесные бронелисты, обеспечивающие защиту колес, дверей, решетки радиатора, лобового стекла и капота.

В мае бронеавтомобили З-СТС (защищенное специальное транспортное средство) «Ахмат» и АМН-590951 «Спартак» впервые приняли участие в параде на Красной площади в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне.