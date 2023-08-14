Минобороны заказало партию бронеавтомобилей в варианте «Безумный Макс»

МО РФ заказало партию бронеавтомобилей «Тигр-М» с усиленной защитой

Министерство обороны России заказало партию бронеавтомобилей «Тигр-М» в варианте «Безумный Макс» с усиленной защитой. Об этом информированный источник рассказал РИА Новости.

Машину впервые представили на форуме «Армия-2023». Новая модификация «Тигра» получила навесные бронелисты, обеспечивающие защиту колес, дверей, решетки радиатора, лобового стекла и капота. Отмечается, что дополнительная защита сделала машину похожей на технику из постапокалиптического боевика.

«В новой версии "Тигр-М" оснащен дополнительными бронелистами и имеет, соответственно, повышенную защиту. Среди разработчиков машина получила рабочее название "Безумный Макс". Военное ведомство уже приобрело несколько единиц новой техники», — сказал собеседник агентства.

Машина предназначена для ведения разведки, охраны колонн на марше и прикрытия районов развертывания войск. Бронеавтомобиль может нести пулемет «Корд» калибра 12,7 миллиметра или ПКТМ калибра 7,62 миллиметра. Также новая версия «Тигра-М» получила систему постановки дымовых завес «Туча».

В июне стало известно, что прицелы боевых машин пехоты БМП-2М и бронетранспортеров БТР-82АТ, которые продемонстрировали в ходе посещения министром обороны России Сергеем Шойгу арсеналов и баз хранения Западного военного округа, получили дополнительную защиту.

В мае в пресс-службе «Курганмашзавода» рассказали о разработке комплектов навесной динамической защиты для БМП-3, которые можно устанавливать на машины в полевых условиях в зоне специальной военной операции.