Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:12, 10 июня 2023Наука и техника

Российские БМП и БТР получили дополнительную защиту

Российские БМП-2М и бронетранспортеры БТР-82АТ получили дополнительную защиту прицелов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Прицелы боевых машин пехоты БМП-2М и бронетранспортеров БТР-82АТ, которые продемонстрировали в ходе посещения министром обороны России Сергеем Шойгу арсеналов и баз хранения Западного военного округа, получили дополнительную защиту. Об этом пишет Telegram-канал «Военный осведомитель».

Боевой модуль Б05Я01 «Бережок», который устанавливают на БМП-2М, оснастили дополнительной защитой прицела наводчика и панорамного прицела командира. В свою очередь, БТР-82АТ получил бронезаслонку прицела с прорезями.

Дополнительное бронирование может повысить защиту оптических приборов от пуль стрелкового оружия и осколков.

В арсенал БТР-82АТ входит пушка 2А72 калибра 30 миллиметров и пулемет, а БМП-2М получила пушку 2А42, автоматический гранатомет АГ-17, пулемет и противотанковые ракеты «Корнет».

Материалы по теме:
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою: как новая бронетехника изменит танковые сражения?
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою:как новая бронетехника изменит танковые сражения?
20 июля 2022
Противотанковые ракетные комплексы: на что способны ПТРК и почему их называют убийцами бронетехники?
Противотанковые ракетные комплексы:на что способны ПТРК и почему их называют убийцами бронетехники?
3 апреля 2023

В феврале стало известно, что в зону проведения специальной военной операции прибыли модернизированные боевые разведывательные машины БРМ-1К, которые экипажи осваивали на полигонах в Запорожской области.

В декабре 2022 года концерн «Уралвагонзавод» сообщил, что модернизированные БТР-82АМ передали Министерству обороны России.

Что думаешь? Оцени!
    Даниил Иринин
    Обсудить
    Последние новости
    «Цифры впечатляют». Как Владимир Путин оценивает контрнаступление и потери ВСУ
    На Западе Россию похвалили за успешное отражение контрнаступления ВСУ
    Российские БМП и БТР получили дополнительную защиту
    Тренер рассказала о полезных для пожилых людей упражнениях из йоги
    Мишустин создал комиссию по ликвидации наводнения в Херсонской области
    Сотни людей в сети шутят, что им «американские бургеры дороже родины». Откуда взялся этот мем и как он захватил интернет
    В Запорожье сообщили о мощном обстреле со стороны ВСУ
    Стало известно о взрывах в Одессе
    ВСУ начали обстрел точки эвакуации в Херсонской области
    Очевидица описала момент уничтожения ракет HIMARS над Луганском
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.