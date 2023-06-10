Российские БМП и БТР получили дополнительную защиту

Российские БМП-2М и бронетранспортеры БТР-82АТ получили дополнительную защиту прицелов

Прицелы боевых машин пехоты БМП-2М и бронетранспортеров БТР-82АТ, которые продемонстрировали в ходе посещения министром обороны России Сергеем Шойгу арсеналов и баз хранения Западного военного округа, получили дополнительную защиту. Об этом пишет Telegram-канал «Военный осведомитель».

Боевой модуль Б05Я01 «Бережок», который устанавливают на БМП-2М, оснастили дополнительной защитой прицела наводчика и панорамного прицела командира. В свою очередь, БТР-82АТ получил бронезаслонку прицела с прорезями.

Дополнительное бронирование может повысить защиту оптических приборов от пуль стрелкового оружия и осколков.

В арсенал БТР-82АТ входит пушка 2А72 калибра 30 миллиметров и пулемет, а БМП-2М получила пушку 2А42, автоматический гранатомет АГ-17, пулемет и противотанковые ракеты «Корнет».

В феврале стало известно, что в зону проведения специальной военной операции прибыли модернизированные боевые разведывательные машины БРМ-1К, которые экипажи осваивали на полигонах в Запорожской области.

В декабре 2022 года концерн «Уралвагонзавод» сообщил, что модернизированные БТР-82АМ передали Министерству обороны России.