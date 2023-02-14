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05:39, 14 февраля 2023Наука и техника

Модернизированные машины-разведчики БРМ-1К прибыли в зону СВО

РИА Новости: модернизированные боевые машины разведки БРМ-1К прибыли в зону СВО
СюжетМинобороны:

Фото: РИА Новости

Модернизированные боевые машины разведки БРМ-1К прибыли в зону специальной военной операции (СВО), экипажи осваивают новую технику на полигонах в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал один из военных, обучение работе с техникой началось с декабря прошлого года. «Сложностей нет, так как ранее мы обучались на БМП и сейчас все легче: и загрузка боеприпасов, и разборка орудия, сложного нет, нужно немного практики», — заявил он.

В июле 2022 гожа «Уралвагонзавод» передал Минобороны России партию боевых разведывательных машин БРМ-1К с новым боевым отделением, которое используют на БТР-82А.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Марина Совина
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