Модернизированные машины-разведчики БРМ-1К прибыли в зону СВО

РИА Новости: модернизированные боевые машины разведки БРМ-1К прибыли в зону СВО

Модернизированные боевые машины разведки БРМ-1К прибыли в зону специальной военной операции (СВО), экипажи осваивают новую технику на полигонах в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал один из военных, обучение работе с техникой началось с декабря прошлого года. «Сложностей нет, так как ранее мы обучались на БМП и сейчас все легче: и загрузка боеприпасов, и разборка орудия, сложного нет, нужно немного практики», — заявил он.

В июле 2022 гожа «Уралвагонзавод» передал Минобороны России партию боевых разведывательных машин БРМ-1К с новым боевым отделением, которое используют на БТР-82А.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).