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11:50, 9 мая 2023Наука и техника

Бронеавтомобили «Ахмат» и «Спартак» впервые приняли участие в параде Победы

Бронемашины З-СТС «Ахмат» и АМН-590951 «Спартак» впервые приняли участие в параде Победы

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Бронеавтомобили З-СТС (защищенное специальное транспортное средство) «Ахмат» и АМН-590951 «Спартак» впервые приняли участие в параде на Красной площади в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

Машины прошли в составе механизированной колонны парада Победы. Бронеавтомобили выехали на площадь после танков Т-34 времен Великой Отечественной войны, которые открывали парад.

З-СТС «Ахмат» впервые представили на международном форуме «Армия-2022». Разработка машины заняла около 25 суток. Машины основаны на серийной раме с корпусом, аналогичным по классу защиты бронеавтомобилям «Тайфун».

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Машина «Спартак» получила полноповоротную бронированную башню с крупнокалиберным пулеметом «Корд». Эта машина отличается безрамной конструкцией с несущим кузовом.

В марте бронеавтомобиль «Спартак» в расцветке Росгвардии впервые представили на выставке «Экспотехностраж-2023». Машина обеспечивает защиту от бронебойно-зажигательных пуль. Также «Спартак» может защитить экипаж от подрыва взрывного устройства массой до шести килограммов в тротиловом эквиваленте под колесом.

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Даниил Иринин
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