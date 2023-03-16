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06:30, 16 марта 2023Наука и техника

В России показали бронеавтомобиль «Спартак»

Бронеавтомобиль «Спартак» для Росгвардии представили на выставке «Экспотехностраж-2023»

Фото: Георгий Султанов /  ТАСС

Бронеавтомобиль АМН-590951 «Спартак» в расцветке Росгвардии впервые представили на выставке «Экспотехностраж-2023», которая проходит с 15 по 17 марта в Санкт-Петербурге. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что двухосная машина, которую впервые показали в 2022 году на форуме «Армия», рассчитана на перевозку девяти военнослужащих с вооружением. «Спартак» получил вращающуюся бронированную турель с пулеметом «Корд» калибра 12,7 миллиметра.

Бронеавтомобиль с несущим кузовом обеспечивает защиту от бронебойно-зажигательных пуль. Также машина может защитить экипаж от подрыва взрывного устройства массой до шести килограммов в тротиловом эквиваленте под колесом.

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30 декабря 2022

В ноябре 2022 года источник ТАСС сообщил, что российский спецназ применил на Украине многоцелевой бронеавтомобиль АМН-590951 «ВПК-Урал» с дополнительной защитой двигательного отсека и рабочего места пулеметчика.

В августе 2022 года АМН-590951 «ВПК-Урал» с дополнительной защитой представили на форуме «Армия-2022». В том же месяце стало известно, что в России разработали версию машины с несущим кузовом, которую создали за время проведения специальной военной операции на Украине.

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Даниил Иринин
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