Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Стало известно о создании в России новой версии бронеавтомобиля «ВПК-Урал»

РИА Новости: броневик «ВПК-Урал» лишился рамы для усиления защитных свойств
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

В России создали новую версию бронеавтомобиля «ВПК-Урал» с несущим корпусом, ее продемонстрируют на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022». Об этом рассказал источник РИА Новости.

Как стало известно, модификация броневика была разработана за время проведения специальной военной операции России на Украине. Повышенная защита была достигнута за счет отказа от рамы, пояснил собеседник агентства. Так, узлы и элементы ходовой части крепятся на несущий бронированный корпус.

Бронеавтомобиль «ВПК-Урал» массой 14500 килограммов получил двигатель ЯМЗ-536. Силовой агрегат мощностью в 360 лошадиных сил обеспечивает максимальную скорость по шоссе до 100 километров в час. В основе бронеавтомобиля лежит шасси Урал-53099.

В январе «Военно-промышленная компания» сообщила о завершении испытаний автомобиля «ВПК-Урал».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Генпрокурор России заявил об убийствах малолетних детей боевиками «Азова»
Экс-модераторы TikTok пожаловались на требование смотреть порно для обучения
Китай обвинил США в искажении фактов и поиске оправданий
Россиянка побывала в Туапсе и назвала одно испортившее отпуск «но»
Стало известно о создании в России новой версии бронеавтомобиля «ВПК-Урал»
Долги россиян за ЖКУ рекордно выросли
Россиянам рассказали о побочных действиях шампуней от перхоти
Старинное пиво воссоздали из 400-летних дрожжей
В США сравнили помощь Запада Украине и плату России за газ
Посольство России отреагировало на обвинения в ударах по Запорожской АЭС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.