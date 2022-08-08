Стало известно о создании в России новой версии бронеавтомобиля «ВПК-Урал»

РИА Новости: броневик «ВПК-Урал» лишился рамы для усиления защитных свойств

В России создали новую версию бронеавтомобиля «ВПК-Урал» с несущим корпусом, ее продемонстрируют на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022». Об этом рассказал источник РИА Новости.

Как стало известно, модификация броневика была разработана за время проведения специальной военной операции России на Украине. Повышенная защита была достигнута за счет отказа от рамы, пояснил собеседник агентства. Так, узлы и элементы ходовой части крепятся на несущий бронированный корпус.

Бронеавтомобиль «ВПК-Урал» массой 14500 килограммов получил двигатель ЯМЗ-536. Силовой агрегат мощностью в 360 лошадиных сил обеспечивает максимальную скорость по шоссе до 100 километров в час. В основе бронеавтомобиля лежит шасси Урал-53099.

В январе «Военно-промышленная компания» сообщила о завершении испытаний автомобиля «ВПК-Урал».